ВОЗ допустила ужесточение COVID-мер при росте случаев заболевания

"Все основные меры общественного здравоохранения и социальные меры должны быть продолжены, в том числе тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", — сказала она.
Представитель ВОЗ отметила, что "если количество случаев снова ускорится, могут потребоваться более жесткие ограничительные меры, адаптированные к местным условиям".
Как подчеркнула Вуйнович, "цель состоит в том, чтобы держать распространение под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу".
Представитель ВОЗ также отметила, что Россия предоставляет важные знания и опыт по этому и другим заболеваниям и мерам организации системы здравоохранения и предоставления медицинских услуг. По ее словам, этот опыт способствует лучшему пониманию пандемии и обновлению наших общих рекомендаций.
Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщал, что с начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 300 905 человек.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Как часто нужно менять постельное белье
Онколог назвал главного врага рака
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус