Вот это везение! Житель США выиграл в лотерее 1 млрд долларов
Это один из самых крупных разыгранных джекпотов в США, выигрышный билет был продан в Мичигане. Шансы на выигрыш были 1 к 302,5 млн.
Это один из самых крупных разыгранных джекпотов в США, выигрышный билет был продан в Мичигане. Шансы на выигрыш были 1 к 302,5 млн.
В Мичигане был продан билет с выигрышной комбинацией номеров для одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions, сообщается на сайте лотереи. Его покупатель выиграл $1 млрд.
Это второй по размеру джекпот, который разыгрывался в лотерее Mega Millions за всю ее историю. Самый крупный выигрыш достался жительнице Южной Каролины в 2018 году, он составлял $1,5 млрд.
Размер джекпота рос с 15 сентября, когда был зафиксирован предыдущий выигрыш в Висконсине. В Mega Millions заявляли, что это самый длинный отрезок времени без выигрышей в лотерею.
Как сообщает NBC, шансы на выигрыш были 1 к 302 575 350.
В сообщении лотереи также отмечается, что жители Мичигана уже в 18-й раз выигрывают джекпот Mega Millions.
Субботний выигрыш стал третьим крупнейшим сорванным джекпотом с 2016 года. Тогда рекордный выигрыш в лотерею Powerball на сумму $1,58 млрд достался трем людям из Теннесси, Флориды и Калифорнии, у которых были выигрышные номера. На втором месте, соответственно, выигрыш в Южной Каролине в 2018 году.
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