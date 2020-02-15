Восьмилетняя украинка умерла от старости

По словам заместителя заведующего отделения анестезиологии Волинского областного детского территориального медобъединения Надежды Катаман, смерть наступила еще 9 февраля в результате полиорганной недостаточности, передает "Волынь24".

На момент смерти ребенку было 8 лет, но у детей с таким диагнозом год жизни равен 8-10 годам.

"Эта девочка наблюдалась у нас с раннего детства. В феврале Анне исполнилось 8 лет. Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, ее скорректированный возраст был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила 8 килограмм", – рассказала Катаман.

Медик пояснила, что у пациентов с таким диагнозом скелет не растет, а вот внутренние органы увеличиваются. Больные часто умирают от инсультов. У Анны их было несколько, она также страдала от тетрапареза конечностей.