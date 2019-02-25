Воруют и убегают: почему Казахстан не стал зажиточной страной. Отставка правительства не поможет

Соломенная белка обострила вялотекущий многие годы конфликт мэрии Алма-Аты и Союза ”Боевое братство, объединяющего ветеранов афганского конфликта. Даже к 30-летию вывода войск из Афганистана не нашлось средств на гарантированные выплаты ветеранам, жаловался в письме в правительство президент ”Боевого братства Сергей Пашевич. ”Афганцы” также пытаются, но не могут восстановить госпиталь. Кроме того, в очереди на получение жилья до сих пор стоят 420 воинов-афганцев.

Монетизация льгот, которая была проведена в Казахстане в 90-х годах прошлого века, не покрывает и 30% размеров от того объема льгот, что были гарантированы ратифицированным РК Международным соглашением о взаимном признании льгот для ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, подсчитали в ”Боевом братстве.

Но кроме соломенной белки, запланирована установка еще 15 масштабных скульптур Ринслера. Бюджет всего проекта держится в секрете.

У самого Ринслера есть оправдание недешевым арт-объектам: ”От паблик-арта общественность во всем мире ожидает социальных изменений, но эти изменения должны осуществлять власти, а искусство дает толчок”.

Страна теряет население

Но, вероятнее всего, толчок получат те, кто хотел уехать из страны, но еще не уехал. Десятки тысяч людей уже ”голосуют ногами” против неадекватной социально-экономической политики властей.

За последние 10 лет, по официальным данным, страну покинуло более 300 тысяч человек. С 2012 года наблюдается отрицательное сальдо миграции. Уезжают преимущественно представители славянских этносов, люди с высшим образованием.

По словам Ирины Черных, главного научного сотрудника КИСИ при президенте Казахстана, тревожной является и тенденция к увеличению молодежной миграции из Казахстана. Казахстанская молодежь не может найти работу на родине. Как сообщает интернет-портал vteme.kz,

рост мигрантов объясняется не только конкуренцией на рынках труда, но и формой протеста против коррупции, отсутствия социальных лифтов, роста националистических настроений, некачественной социальной инфраструктуры и административного давления на бизнес.

По мнению члена общественного совета Алма-Аты Марата Шибутова, идет снижение прироста рабочих мест в республике. Причина негативной ситуации в том, что образуется единый рынок труда Евразийского союза. Это легальный рынок. Еще в Казахстане действует безвизовый выезд в Южную Корею. Туда на заработки уезжают нелегально.

Эти виды миграции достигают более 100 тыс. человек, если судить по количеству денежных переводов физлиц в Казахстан. Шибутов отмечает, что у Казахстана нет внятной госполитики в сфере миграции.

Тринадцатая отставка

Первый и единственный за всю современную историю Казахстана лидер страны Нурсултан Назарбаев реагирует на социальное недовольство. Но привычным бюрократическим методом. На днях он в тринадцатый раз разогнал правительство. ”Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли”, — негодовал президент.

По его словам, госпрограммы реализуются, ”но без конкретных результатов”. При этом реальные доходы населения не увеличиваются: ”Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей”.

Впрочем, некоторые продукты в Казахстане недороги. Если только они не импортные или не российские. Например, мясные продукты стоят в супермаркетах в пересчете на российские рубли менее от 100 рублей за 1 кг. Ножки цыпленка — 85 руб. Говядина — 181 руб. Сардельки — 202 руб. Томаты — 108 руб. Огурцы — 54 руб. Молоко — 38 руб. Масло подсолнечное — 134 руб. (за 1,8 л), хлеб — 11 руб. за 350 гр.

Но дело в том, что в Казахстане нередки случаи задержки зарплат в частном секторе. Например, работники Актюбинского щебеночного завода 9 месяцев не получают зарплату, сообщает портал ”Мой город”. Задолженность — 64 млн тенге. А 1337 железнодорожникам Алакольского района выплатили в феврале 6 млн тенге доплат за работу во вредных условиях только после вмешательства прокуратуры.

Средняя зарплата в Казахстане вопреки неплохому росту ВВП совсем не рекордная. В ІV квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата (за вычетом всех налогов) составила 176 050 тенге. 100 тенге равен сейчас порядка 17,5 рублям (по курсу ЦЦ РФ). В рублях это почти 31 тыс. руб.

А на 1000 тенге можно обменять всего $2,6. То есть средняя зарплата составляет по итогам прошлого года $458, в 2107-м она была весомее — $516. В России в 2018 году, по данным Росстата, средняя зарплата составляла 43 400 руб. или около $660.