Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
17-летний подросток с оружием ворвался в класс и взял присутствующих в заложники.
По данным издания, нападение произошло в гимназии №7.
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
17-летний подросток с оружием ворвался в класс и взял присутствующих в заложники.
По данным издания, нападение произошло в гимназии №7.
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