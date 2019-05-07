Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции

Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.

По данным France 3, в заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек — хозяйка магазина и четыре покупателя. По данным La Dépêche du Midi, все заложники — женщины.

France 3 сообщает также, что преступник дважды выстрелил в сторону полицейских, не давая им приближаться. На шлеме, который носит преступник, очевидцы заметили камеру GoPro.

Полиция департамента Верхняя Гаронна предупреждает, что в районе Бланьяка проходит спецоперация, и просит всех не приближаться к периметру безопасности. На место ЧП, по данным СМИ, прибыли бойцы французского спецподразделения RAID.

Позднее Le Figaro сообщила, что спецназ был вынужден отступить, так как выяснилось, что заложники связаны, а в Тулузу прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Издание La Dépêche du Midi со ссылкой на источники в полиции сообщает, что случившееся рассматривается не как теракт, а как ”ограбление, которое пошло не так”.