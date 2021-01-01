Вооруженное празднование Нового года: в Финляндии в ночь на 1 января задержали 12 человек

Полиция конфисковала исключительно большое количество нелегального оружия прошлой ночью в Тампере.
Патрулирующие улицы полицейские услышали шум и крики, доносившиеся с террасы верхнего этажа многоэтажного дома, расположенного у дороги Hatanpään valtatie.
В помещении сауны была обнаружена компания празднующих, некоторые в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обыска сауны и ближайших помещений были обнаружены семь пистолетов и один нож.
Сотрудники полиции задержали 12 человек по подозрению в незаконном хранении оружия. При задержании некоторые подозреваемые угрожали насилием, из-за чего полицейским пришлось применить силу.
Согласно полиции, нелегального оружия становится все больше. Стражи правопорядка еженедельно сталкиваются с незаконным хранением оружия, в частности, в регионе Пирканмаа.
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