01.01.2021, 19:26

Вооруженное празднование Нового года: в Финляндии в ночь на 1 января задержали 12 человек


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Вооруженное празднование Нового года: в Финляндии в ночь на 1 января задержали 12 человек
screenshot youtube

В финском городе Тампере полицейские конфисковали оружие у празднующих Новый год в сауне — 12 человек задержаны. В ходе обыска были найдены пистолеты и нож. Полиция все чаще сталкивается с незаконным хранением оружия, пишет Yle.fi.

Полиция конфисковала исключительно большое количество нелегального оружия прошлой ночью в Тампере.

Патрулирующие улицы полицейские услышали шум и крики, доносившиеся с террасы верхнего этажа многоэтажного дома, расположенного у дороги Hatanpään valtatie.

В помещении сауны была обнаружена компания празднующих, некоторые в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обыска сауны и ближайших помещений были обнаружены семь пистолетов и один нож.

Сотрудники полиции задержали 12 человек по подозрению в незаконном хранении оружия. При задержании некоторые подозреваемые угрожали насилием, из-за чего полицейским пришлось применить силу.

Согласно полиции, нелегального оружия становится все больше. Стражи правопорядка еженедельно сталкиваются с незаконным хранением оружия, в частности, в регионе Пирканмаа.

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