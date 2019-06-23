Вологодская студентка спасла детей ценой своей жизни

19-летняя студентка Вологодского государственного университета погибла в Вологодской области. В пятницу, недалеко от деревни Жуково Новленского сельского поселения, на Кубенском озере разыгралась трагедия, пишет vologda-poisk.ru.
Девушка, отдыхая возле водоема, заметила тонущих детей. Она бросилась их спасать. Итог оказался печальным, так как девушка утонула сама. По сообщению пресс- службы ГУ МЧС по Вологодской области спасатели достали тело девушки из воды и передали представителям правоохранительных органов.
Лиза Дружинина училась на филолога. Имела огромное количество жизненных планов. Для друзей, родственников и знакомых девушки все произошедшее – огромный удар.
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