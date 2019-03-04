Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

В возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. По информации The Sun, тело известного артиста было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. В настоящее время правоохранители все еще обследуют место происшествия. Официальная причина смерти музыканта пока что не называется, однако наступила она, согласно предварительному мнению полицейских, по ”естественным факторам”.

”Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной”, — подчеркнул один из сотрудников полиции Эссекса.

Правдивость известия о кончине Флинта немногим позднее подтвердили и представители The Prodigy. В официальном инстаграме группы появилась запись, автор которой — лидер коллектива Лиам Хоулетт — признался, что не может поверить в произошедшее. Кроме того, он подчеркнул, что Кит совершил самоубийство.

”Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито… Покойся с миром. Твой брат — Лиам”, — написал коллега усопшего.

Комментируя трагическое известие множественные фанаты британского бэнда в целом сошлись во мнении, что со смертью Флинта закончилась ”большая и славная история The Prodigy”. Поклонники британских музыкантов также попросили Хоулетта и Кита Палмера (еще один участник группы) ”не осквернять наследие” их умершего товарища приглашением нового артиста на его место.