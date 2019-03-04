Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист популярной британской группы The Prodigy Кит Флинт найдем мертвым в своем доме в Эссексе. Согласно полиции, кончина известного артиста, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет, не считается правоохранителями ”подозрительной”. Коллега артиста Лиам Хоулетт при этом заявил, что его напарник совершил самоубийство.
В возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. По информации The Sun, тело известного артиста было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. В настоящее время правоохранители все еще обследуют место происшествия. Официальная причина смерти музыканта пока что не называется, однако наступила она, согласно предварительному мнению полицейских, по ”естественным факторам”.
”Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной”, — подчеркнул один из сотрудников полиции Эссекса.
Правдивость известия о кончине Флинта немногим позднее подтвердили и представители The Prodigy. В официальном инстаграме группы появилась запись, автор которой — лидер коллектива Лиам Хоулетт — признался, что не может поверить в произошедшее. Кроме того, он подчеркнул, что Кит совершил самоубийство.
”Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито… Покойся с миром. Твой брат — Лиам”, — написал коллега усопшего.
Комментируя трагическое известие множественные фанаты британского бэнда в целом сошлись во мнении, что со смертью Флинта закончилась ”большая и славная история The Prodigy”. Поклонники британских музыкантов также попросили Хоулетта и Кита Палмера (еще один участник группы) ”не осквернять наследие” их умершего товарища приглашением нового артиста на его место.
Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В конце 1980-х он познакомился с Хоулеттом в рейв-клубе, впечатлившись его музыкой. Прослушав некоторые композиции своего будущего напарника, Флинт вскоре настоял, чтобы тот основал собственную группу, предложив себя и своего друга Лироя Торнхилла в качестве участников подтанцовки. Так в 1990-м была образована группа The Prodigy. Спустя шесть лет — в 1996-м — танцовщик Флинт впервые попробовал себя в качестве вокалиста, выступив в этом амплуа на треке ”Firestarter”. В сопровождающем сингл видео Кит также предстал в своем новом образе, ставшем впоследствии фирменной маркой коллектива. Помимо The Prodigy, Флинт занимался некоторыми сайд-проектами, включая FLINT и Clever Brains Fryin'.