Войска США попали под турецкий обстрел в Сирии

Американские войска в Сирии в пятницу, 11 октября, попали под артиллерийский огонь с турецких позиций. Об этом сообщил Пентагон в ночь на субботу, 12 октября, потребовав при этом, чтобы Турция "прекратила все операции, которые могли бы сделать необходимыми немедленные защитные действия со стороны США".

"Войска США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях города Кобани примерно в 21 час 11 октября", — сообщил представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт. По его словам, взрыв произошел в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности, причем турецкие военные знали о присутствии в этом районе американских войск.

ДеВолт подчеркнул, что США остаются на позициях неодобрения военной операции Турции в Сирии и особенно возражают против военных действий за пределами зоны безопасности и в тех районах, где находятся американские войска, о которых известно Турции.

Комментарий Турции относительно обстрела

Информация из Пентагона противоречит комментарию Минобороны Турции относительно инцидента. Поздно вечером в пятницу в Анкаре заявили, что целью турецких военных были курдские формирования и что они не стреляли по позициям США.

По данным министерства обороны Турции, турецкие войска "ни в каком виде не открывали огонь по наблюдательному пункту США" и "обстрел был начат только после того, как были приняты все меры предосторожности, призванные гарантировать, что базе США не будет причинен никакой вред".