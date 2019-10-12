Войска США попали под турецкий обстрел в Сирии

Пентагон сообщил, что войска США в Сирии попали под обстрел турецкой артиллерии вблизи города Кобани. Минобороны Турции отрицает факт намеренного обстрела позиций США.
Американские войска в Сирии в пятницу, 11 октября, попали под артиллерийский огонь с турецких позиций. Об этом сообщил Пентагон в ночь на субботу, 12 октября, потребовав при этом, чтобы Турция "прекратила все операции, которые могли бы сделать необходимыми немедленные защитные действия со стороны США".
"Войска США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях города Кобани примерно в 21 час 11 октября", — сообщил представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт. По его словам, взрыв произошел в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности, причем турецкие военные знали о присутствии в этом районе американских войск.
ДеВолт подчеркнул, что США остаются на позициях неодобрения военной операции Турции в Сирии и особенно возражают против военных действий за пределами зоны безопасности и в тех районах, где находятся американские войска, о которых известно Турции.
Комментарий Турции относительно обстрела
Информация из Пентагона противоречит комментарию Минобороны Турции относительно инцидента. Поздно вечером в пятницу в Анкаре заявили, что целью турецких военных были курдские формирования и что они не стреляли по позициям США.
По данным министерства обороны Турции, турецкие войска "ни в каком виде не открывали огонь по наблюдательному пункту США" и "обстрел был начат только после того, как были приняты все меры предосторожности, призванные гарантировать, что базе США не будет причинен никакой вред".
"Как только от США была получена информация (о том, что американские войска попали в зону обстрела. — Ред.), турецкие войска прекратили огонь", — говорится в заявлении министерства обороны Турции. "Мы настойчиво отвергаем обвинения в том, что США или войска коалиции были преднамеренно подвергнуты обстрелу", — подчеркивается в документе.
В США сомневаются в непреднамеренности нападения
В то же время в США некоторые эксперты высказали сомнения в том, что обстрел Турцией американских позиций мог быть простой случайностью, отметив, что турецкому военному командованию были досконально известно местонахождение солдат США.
Так, бывший спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк написал в своем микроблоге в Twitter: "Это не было ошибкой. Турция знает о нашем местоположении вплоть до точных координат, как это подтвердили министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли "всего два часа назад".
"Каждый день, в который эти атаки Турции продолжаются, растет риск для американских граждан и наша возможность найти безопасный выход (из этой ситуации. — Ред.)" оказывается под серьезной угрозой. Или Трамп изменит курс быстро и четко (и как можно скорее), или нам потребуется план безопасного ухода (из Сирии. — Ред.)", — заявил Макгёрк.
Как сообщило утром в субботу информагентство AP со ссылкой на официальный источник, небольшая группа американский военных покинула наблюдательный пост США в Сирии после его обстрела Турцией.
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