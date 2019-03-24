Война в Югославии: 20 лет с начала операции НАТО и бомбежек Белграда

После того как президент Югославии Слободан Милошевич согласился вывести свои войска из Косово, операция была закончена. 900 000 албанцев вернулись в свои дома, и история с этническими чистками резко развернулась на 180 градусов. 200 000 сербов стали срочно покидать Косово, чтобы избежать мести албанцев.

Главным политическим итогом войны стал окончательный распад Югославии и возникновение на карте Европы еще одного частично признанного государства, потенциально являющегося зоной конфликта, — Косово.

РБК отобрал наиболее важных событий той войны.

24 марта 1999 года

НАТО начало военные действия на территории Югославии. Вечером этого дня были нанесены первые ракетные удары. Решение о начале операции принял бывший в то время генсекретарем НАТО Хавьер Солана. Именно он отдал приказ командующему силами НАТО в Европе генералу Уэсли Кларку из США.

Ударам подвергся ряд городов, в том числе Белград, Приштина, Ужице, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево и Подгорица. В числе попавших под обстрел объектов были крупные промышленные объекты, военный аэродром, а также радарные установки на черногорском побережье Адриатического моря. В этот же день в крупных городах Сербии и Черногории было объявлено военное положение.

24 марта тогдашний премьер России Евгений Примаков направлялся с визитом в США. Однако после первых сообщений о начавшейся военной операции он развернул самолет над Атлантикой и экстренно вернулся в Россию.

26 марта

В этот день состоялось памятное заседание Совета Безопасности ООН. Российская сторона в лице Сергея Лаврова предложила проект резолюции по ситуации в Югославии. В документе прописывались такие обязанности республики, как вывод федеральных сил обороны и полиции из Косово и Метохии. Однако вечером 12 членов СБ отвергли документ.

28 марта

Президент США Билл Клинтон после совещания с руководителями Великобритании, Германии, Франции и Италии подтверждает разрешение усилить военные удары по Югославии. НАТО нанесло авиаудары по военно-стратегическим объектам в пригородах Белграда, также атакам подверглись объекты в городе Чачак на юге Сербии.

31 марта

Авиаатаки и обстрелы крылатыми ракетами продолжились. Билл Клинтон отверг предположение главы Югославии Слободана Милошевича, что прекращение бомбардировок республики позволит решить все вопросы политическим путем. Югославия разорвала дипломатические отношения с Америкой.

В США и России проходят акции протеста. Несколько десятков американцев вышли перед Белым домом в Вашингтоне на митинг против операции НАТО. В Москве более сотни россиян прошлись маршем по улицам и устроили митинг возле посольства США на Новинском бульваре, распевая песни о "славянских братьях" в Сербии, требуя прекратить агрессию и начать поставки в Югославию систем С-300. Русская православная церковь призвала прекратить бомбардировки перед Великой пятницей и Пасхой.

3-5 апреля