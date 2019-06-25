Война слов: после оскорбления Белого дома Трамп пообещал уничтожить Иран

Американский лидер добавил, что высказывание Ирана свидетельствуют лишь о том, что их власти не понимают реалий.

Трамп также заявил, что любая атака со стороны Ирана будет встречена ответной ”великой и ошеломляющей” атакой со стороны США.

”В некотором смысле ошеломляющий будет означать уничтожающий. Никаких более Джонов Керри и Обам”, — написал Трамп.

Заявление иранского президента было сделано в ответ на введенные Вашингтоном санкции.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении ”жестких санкций” против Ирана.