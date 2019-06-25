Война слов: после оскорбления Белого дома Трамп пообещал уничтожить Иран

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Ирана Хассана Роухани, который назвал Белый дом умственно отсталым, и назвал их оскорбительными. Об этом политик написал в своем твиттере.
Американский лидер добавил, что высказывание Ирана свидетельствуют лишь о том, что их власти не понимают реалий.
Трамп также заявил, что любая атака со стороны Ирана будет встречена ответной ”великой и ошеломляющей” атакой со стороны США.
”В некотором смысле ошеломляющий будет означать уничтожающий. Никаких более Джонов Керри и Обам”, — написал Трамп.
Заявление иранского президента было сделано в ответ на введенные Вашингтоном санкции.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении ”жестких санкций” против Ирана.
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