25.06.2019, 20:10

Война слов: после оскорбления Белого дома Трамп пообещал уничтожить Иран

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Gazeta.ru
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Война слов: после оскорбления Белого дома Трамп пообещал уничтожить Иран
Флаг Иранаpixabay.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Ирана Хассана Роухани, который назвал Белый дом умственно отсталым, и назвал их оскорбительными. Об этом политик написал в своем твиттере.

Американский лидер добавил, что высказывание Ирана свидетельствуют лишь о том, что их власти не понимают реалий.

Трамп также заявил, что любая атака со стороны Ирана будет встречена ответной ”великой и ошеломляющей” атакой со стороны США.

”В некотором смысле ошеломляющий будет означать уничтожающий. Никаких более Джонов Керри и Обам”, — написал Трамп.

Заявление иранского президента было сделано в ответ на введенные Вашингтоном санкции.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении ”жестких санкций” против Ирана.

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