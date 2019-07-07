Военные на похоронах погибших в Баренцевом море подводников заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба"

Входы на кладбище и к могилам, место для которых было выделено рядом с мемориалом погибшим подводникам атомной подводной лодки "Курск", были перекрыты Росгвардией. По всему Серафимовскому кладбищу были рассредоточены военные с автоматами и полицейские с собаками, передает Русская служба ВВС. Периметр вокруг мемориала был оцеплен.

При прощании с подводниками их гробы были открыты. "Лица погибших подводников похожи на высохшие маски. Закрытые глаза, большое количество специального тонального крема и пудры; у некоторых из тел — швы на подбородках", — описывает корреспондент ВВС.

"Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря. 14 погибших, 14 жизней. Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", — приводят "Открытые медиа" слова одного из высокопоставленных военных на церемонии.

Офицер не уточнял, что именно предприняли моряки. "Следуя суровым морским законам, они задраили люк, так могут поступить только настоящие герои", — сказал в свою очередь начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев отметил, что на подводном аппарате был "лучший экипаж", и "многие из них этот корабль строили и испытывали".