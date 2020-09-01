Водитель расстрелял пешехода: тот медленно переходил дорогу

В американском Юнион-Спрингс, штат Алабама, водитель застрелил пешехода, который слишком медленно переходил дорогу. Об инциденте рассказывает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в четверг, 27 августа. 22-летний Джереми Уэсли Пенн поехал на машине за едой и по пути остановился, чтобы пропустить пешехода.

Водителю показалось, что пешеход (им оказался 29-летний Джонариан Травес Аллен) переходит дорогу слишком медленно. Пенн вышел из машины, и между мужчинами началась перепалка, в ходе которой водитель восемь раз выстрелил в пешехода, а затем скрылся.

Сообщается, что Пенн и Аллен были незнакомы. Вскоре после происшествия преступник сдался полиции. Как пишет Daily Mail, теперь ему грозит смертная казнь.

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