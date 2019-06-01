Во время взрыва на заводе в Дзержинске около 20 человек получили осколочные ранения

Администрация Дзержинска не получала информацию об угрозе жилым домам после взрыва на заводе НИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в городской администрации. "По предварительной информации, у соседних домов выбило окна, это факт, где-то просто тряхануло, где-то повыбивало, но сколько домов пострадало, пока не ясно. "Кристалл" находится на отдалении от города, пока нет информации об угрозе жилым домам", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации также заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет. Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты. На месте по поручению губернатора Нижегородской области организован оперативный штаб.

Как пишет Baza, по предварительным данным, эпицентр взрыва был в цеху, где хранились готовые авиационные бомбы. На заводе производят одну из самых мощных авиабомб — ФАБ-500. Издание также сообщает, что из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные пожарные подразделения с особой защитой и оборудованием.

О том, что среди боеприпасов в цехе, где произошли взрывы, были авиабомбы, сообщает и ТАСС со ссылкой на в экстренные службы. По неподтвержденным данным, часть боеприпасов не разорвалась. В ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что данных об этом нет, как и сведений о возможности повторных взрывов.

АО "ГосНИИ "Кристалл" — занимается проблемами создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. Предприятие работает под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

Предыдущее ЧП на заводе "Кристалл" случилось всего два месяца назад — в начале апреля взрыв разрушил один из цехов. Тогда сообщалось, что пострадавших не было, а в качестве предварительной причины инцидента называлось также нарушение безопасности при производстве опасных работ.

После апрельского взрыва МЧС проверило пожарную безопасность на заводе и нашло больше трех десятков нарушений, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на базу данных "Контур.Фокус". В частности, выяснилось, что пути эвакуации из здания загромождены различными материалами, оборудованием, производственными отходами, в здании не хватает огнетушителей, во многих помещениях допускается хранение горючих материалов. "Кристалл" должен был устранить большую часть нарушений к середине августа 2019 года.