Во время протестов в США ранены двое полицейских

Двое сотрудников правоохранительных органов США получили огнестрельные ранения в ходе протестов против расизма и полицейского насилия в американском городе Луисвилле. Как сообщило агентство dpa в четверг, 24 сентября, оба полицейских доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Задержан один подозреваемый.

Очередная волна протестов в штате Кентукки вспыхнула после решения суда по так называемому делу Бреонны Тейлор, ставшей, как и Джордж Флойд, одним из символов движения "Жизни чернокожих важны" (Black Lives Matter) Протестные акции, в некоторых случаях сопровождавшиеся столкновениями с полицейскими, прошли не только в Луисвилле и других больших городах штата, но и в Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте и Чикаго.

Дело Бреонны Тейлор

26-летняя афроамериканка была застрелена полицией в своей квартире в марте 2020 года. Стражи порядка, проводившие рейд по поиску наркотиков, имели ордер на обыск у Тейлор. Посреди ночи трое сотрудников постучались в дверь, а когда им не открыли — просто выломали ее. В квартире, кроме Тейлор, находился ее друг, который несколько раз выстрелил в сторону полицейских, ранив одного в ногу. Те в ответ также открыли огонь, выпустив в общей сложности 32 пули. В невооруженную Тейлор попали минимум пять раз, одна из пуль оказалась смертельной. Ее друг в перестрелке не пострадал.

Из проходивших по делу трех полицейских никто не был напрямую обвинен в гибели Тейлор. Действия двух сотрудников суд признал самозащитой, третьего обвинили в халатности, поскольку он подверг риску других жителей многоквартирного дома, в котором жила Тейлор.