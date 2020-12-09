Во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев. К счастью, вакцина тут ни при чем

Всего в испытаниях вакцины участвовали 38,000 человек, часть из которых получили вакцину, а часть — плацебо.

”За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо)”, — говорится в документе, подготовленном к заседанию FDA.

Однако ни один из этих шести не умер от самой вакцины. FDA сообщило, что эти смерти "представляют события, которые происходят на таком же уровне возрастных групп всех слоев населения, в которых они произошли".

Один из получивших вакцину мужчина, страдающий от атеросклероза и ожирения, умер через три дня после получения первой дозы препарата. У другого испытуемого через 60 дней после введения второй дозы остановилось сердце, еще через три дня он скончался.

В группе людей, получивших плацебо, два человека умерли от инфаркта и инсульта. Причины смерти еще двух людей устанавливаются.

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