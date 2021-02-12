Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Под завалами могут находиться люди

Видео с место взрыва опубликовал Telegram-канал ”Мобильный репортер”. На нем видно, что здание, в котором располагалось несколько супермаркетов, почти целиком разрушено.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что взрыв произошел в супермаркете ”Магнит”, передает ТАСС. ”РИА Новости” со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в здании взорвался газ.

По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник ”Интерфакса” сообщил об одном погибшем. В Минздраве региона сообщили, что под завалами могут находиться люди.