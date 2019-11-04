Во Вьетнаме задержали 8 человек по делу о 39 трупах, найденных в грузовике

Полицейские обнаружили грузовик с телами 23 октября в промзоне Грейса. Среди погибших оказались восемь женщин и 31 мужчина. Как сообщал ITV News, погибшие — граждане Китая. Журналисты ”Би-би-си” писали, что большинство мигрантов были вьетнамцами. По данным следствия, грузовик прибыл из Болгарии.

Вероятной причиной смерти людей считается обморожение или нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором.

Спустя два дня британская полиция задержала двух подозреваемых. Они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве. Ранее был арестован водитель грузовика Мо Робинсон. Следователи считают, что он знал о том, что перевозит людей. По данным СМИ, в расследовании участвуют бельгийская и китайская стороны.