04.11.2019, 13:09

Во Вьетнаме задержали 8 человек по делу о 39 трупах, найденных в грузовике


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Arvi Kriis

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе. Об этом сообщает Sky News.

Полицейские обнаружили грузовик с телами 23 октября в промзоне Грейса. Среди погибших оказались восемь женщин и 31 мужчина. Как сообщал ITV News, погибшие — граждане Китая. Журналисты ”Би-би-си” писали, что большинство мигрантов были вьетнамцами. По данным следствия, грузовик прибыл из Болгарии.

Вероятной причиной смерти людей считается обморожение или нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором.

Спустя два дня британская полиция задержала двух подозреваемых. Они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве. Ранее был арестован водитель грузовика Мо Робинсон. Следователи считают, что он знал о том, что перевозит людей. По данным СМИ, в расследовании участвуют бельгийская и китайская стороны.

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