Во Франции вводится комендантский час и карантин для всех приезжающих

"Мы собираемся усилить контроль на границах, - сказал он. - С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил Кастекс. Премьер также обратил внимание, что "в защите от вируса, который циркулирует в Амазонии, нуждаются Французская Гвиана и Антильские острова".

Кастекс отметил, что "Франция находится на плато пандемии, однако нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне".

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что "несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса зарегистрированы во Франции в последние дни". Глава Минздрава подчеркнул, что "этот штамм является более заразным, чем COVID-19, который циркулирует на территории страны с начала пандемии".

Комендантский час

Правительство Франции приняло решение ввести на всей территории страны с 16 января комендантский час, который будет начинаться в 18:00 и завершаться в 06:00.

"Вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории. <...> Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - сказал премьер. Ранее (начиная с прошедшей недели) в связи со все более стремительным распространением коронавируса комендантский час был поэтапно введен в 25 департаментах страны - в большинстве своем восточных и южных.

"Ситуацию вкратце можно охарактеризовать как находящуюся под контролем и в то же время нестабильную", - отметил Кастекс. Он сообщил, что "в настоящее время в стране отмечается ежедневно примерно 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом". При этом "в 200-300 случаях инфицирования речь идет о британском штамме".

В то же время премьер подчеркнул, что новогодние праздники, благодаря принятым мерам и осторожности населения, "не привели к взлету уровня заболеваемости". При этом Кастекс обратил внимание на то, что "вирус продолжает активно распространяться по всей Европе". "С этой осени все европейские страны столкнулись с идущими друг за другом волнами заболевания, масштабы которых зависят от климата и от принимаемых мер противодействия. Франция стала одной из первых стран, по которой жесткий удар нанесла вторая волна коронавируса, начавшаяся в середине октября", - напомнил премьер.