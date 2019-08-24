Во Франции стартовал саммит G7. Лидеры стран обсудят и возвращение России в "Большую семерку"

В 20:30 по местному времени (21:30 эст) лидеры приступят к неформальному ужину, который пройдет в маяке Биаррица. Гости попробуют блюда традиционной кухни французской Страны басков. Например, на десерт им подадут "баскский торт", который готовят из бисквитного теста с миндалем или ромом и ванилью.

Первым на ужин прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск. За ними стали появляться и другие гости. Все они фотографировались с Макроном и его супругой Брижит, которая появилась на ужине в платье молочного цвета.

Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

На полях саммита состоятся и двусторонние переговоры лидеров стран.

Среди международных тем, которые, как ожидаются, в центре обсуждения будут ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.