Во Франции семь человек подозревают в пособничестве убийце учителя

Французские следственные органы в среду, 21 октября, начали уголовное расследование в отношении семи предполагаемых сообщников убийцы 47-летнего учителя Самюэля Пати. Среди них отец школьницы, обменивавшийся с убийцей в день преступления сообщениями в мессенджере WhatsApp, два школьника, которые за вознаграждение сообщили убийце информацию об учителе, а также его друзья и знакомые. Всех их подозревают в "соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам".

Все семеро предполагаемых сообщников, включая школьников 14 и 15 лет, были ранее задержаны полицией и пока что останутся в заключении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду назвал убитого учителя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", — подчеркнул президент. Власти приняли решение посмертно наградить его орденом Почетного легиона.

Обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.