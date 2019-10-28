Во Франции пожилой мужчина пытался поджечь мечеть и открыл стрельбу, двое ранены

Увидев, что он разводит огонь у двери здания, два других мужчины — 74 и 78 лет — попытались остановить злоумышленника. Однако тот выстрелил в них и скрылся с места преступления, предварительно совершив поджег автомобиля.

Как сообщает агентство dpa, полиции удалось задержать стрелка спустя несколько часов в его доме, находящемся в нескольких километрах от мечети. Оба пострадавших пожилых мужчины с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Как сообщают СМИ, подозреваемый имел праворадикальные взгляды и связи в этой среде. По словам неназванного источника информагентства Reuters, в 2015 году он представлял на выборах партию Марин Ле Пен "Национальное объединение" (до 2018 года партия называлась "Национальный фронт"). Сама Ле Пен в понедельник осудила нападение на мечеть, заявив, что оно "противоречит всем ценностям" ее движения.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter заявил, что нападение на мечеть в Байонне повергли его в шок и ужас, и выразил поддержку жертвам преступления, а также солидарность с мусульманской общиной Франции.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это нападение "чудовищным".