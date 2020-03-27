27.03.2020, 16:44

Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка без хронических заболеваний

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Иллюстративное фото. Архив
Иллюстративное фото. АрхивФото: Scanpix

Шестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19, сообщает L’Express. Француженка стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе.

На прошлой неделе у девушки начался небольшой кашель. Затем ее состояние стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была госпитализирована.

В больнице у нее диагностировали коронавирус, а еще через несколько дней она скончалась от проблем с дыханием, вызванных инфекцией.

По словам родных, у нее не было никаких хронических заболеваний, и она не жаловалась на самочувствие. Как рассказала журналистам старшая сестра покойной, они были уверены, что вирус представляет угрозу преимущественно для пожилых и были абсолютно шокированы произошедшим.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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