Во Франции объявлено о введении общенационального карантина

По его словам, вторая волна заболевания будет мощнее первой, так как уже сейчас коронавирус распространяется с небывалой скоростью. В связи с этим французский лидер назвал целесообразным ужесточение противоэпидемиологических мер.

”Карантинный режим продлится месяц до 1 декабря”, — сказал Макрон, выступление которого транслировал 28 октября телеканал France24.

По последним данным, за сутки во Франции зарегистрировали 523 летальных исхода от коронавируса, что стало самым высоким показателем с апреля. Общее число погибших в стране достигло 35 541 человек, это самая высокая смертность от коронавируса в Европе после Великобритании и Италии, пишут "Известия".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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