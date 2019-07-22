22.07.2019, 17:10
Во Франции нашли подлодку, пропавшую без вести 51 год назад
Поисковая группа Министерства вооруженных сил Франции обнаружила подлодку Minerve, пропавшую без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщает ТАСС.
Поисковая группа Министерства вооруженных сил Франции обнаружила подлодку Minerve, пропавшую без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщает ТАСС.
Судно было найдено недалеко от Тулона, главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море.
В ведомстве отметили, что это является большим техническим подвигом и облегчением для родственников погибших, котором пришлось ждать ”столь долго”.
На затонувшей подлодке, которая выполняла учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки в 1968 году, находились 52 человека.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Разбитое сердце и предательство гимнастки Ляйсан Утяшевой
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
Гибель 14-ти подводников: в трагедии обнаружены выжившие