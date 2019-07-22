Во Франции нашли подлодку, пропавшую без вести 51 год назад

Судно было найдено недалеко от Тулона, главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море.

В ведомстве отметили, что это является большим техническим подвигом и облегчением для родственников погибших, котором пришлось ждать ”столь долго”.

На затонувшей подлодке, которая выполняла учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки в 1968 году, находились 52 человека.