Во Франции начато более 80 расследований после убийства учителя

Расследования инициированы по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Самюэля Пати, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, пишет DW.
Полиция Франции провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов через три дня после убийства под Парижем учителя лицея, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Возбуждено более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после нападения, сообщил в понедельник, 19 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
По его словам, речь идет об административном и судебном контроле в отношении лиц, которые уже ранее попадали в поле зрения разведслужб и которые привлекли к себе внимание, в частности, проповедями или сообщениями в соцсетях.
"В течение недели государственные службы посетят около 50 ассоциирующихся (с ними. — Ред.) структур. Некоторые из них, по моему предложению, поскольку того требовал президент республики, будут распущены решением Совета министров", — цитирует Дарманена французская радиостанция Europe 1. По его словам, многие из подобных ассоциаций получают государственные субсидии и имеют налоговые льготы.
Глава МВД Франции добавил, что всего под наблюдением разведслужб страны "22 тысячи человек", предположительно имеющих отношение к радикальному исламизму. "Не все они находятся во Франции, при этом активны среди них — 8 тысяч", указал Дарманен. По его словам, из этих 8 тысяч порядка 600 — иностранные граждане, которые находятся на нелегальном положении. Многие заключены в тюрьму и будут депортированы после отбытия наказания. Некоторых выслать невозможно, поскольку в странах их происхождения — в первую очередь, речь идет о Сирии и Ливии, — ведутся войны. "Кроме того, есть те, кто — родом из стран, с которыми у нас нормальные дипломатические отношения: государств Магриба, России, ряда африканских стран", — отметил министр, уточнив, что для высылки в ряде случаев необходимо согласие принимающей стороны.
Высылка предполагаемых экстремистов
Ранее агентство Reuters передало, что власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. Порядка 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Высылка — реакция на убийство 47-летнего Самюэля Пати, который работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.
Убийство преподавателя
В пятницу, 16 октября, в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.
Нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, это — родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по сведениям российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.
Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.
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