Во Франции люди в масках и перчатках устроили перестрелку

По сообщениям очевидцев, в перестрелки участвовали около десяти вооруженных людей в масках и перчатках. На место направлены наряды полиции.

При перестрелке пострадал один человек, он госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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