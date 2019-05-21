Внесение в США в черный список чревато для Huawei потерей бизнеса на Западе

После того, как Министерство торговли США заявило о решении внести китайскую компанию Huawei в черный список, бизнес-контакты с ней со стороны американской корпорации Google были приостановлены, сообщает iz.ru со ссылкой на Reuters. Такой шаг Google может оставить китайскую телекоммуникационную компанию без западного рынка.
Для Huawei ограничение чревато тем, что мобильная операционная система Android на ее устройствах перестанет обновляться.
Кроме того, на новые телефоны корпорации нельзя будет установить популярные приложения от Google, такие, например, как Google Play (YouTube), а также пользоваться обновленными поисковыми системами.
В краткосрочной перспективе это может нанести очень серьезный ущерб бизнесу Huawei на Западе.
Как отмечают эксперты, покупатели смартфонов не захотят иметь телефон на Android, у которого нет доступа к Google Play Store, виртуальному помощнику или обновлениям безопасности.
Такой шаг Google может ударить также по амбициям Huawei обогнать Samsung и стать самым продаваемым брендом смартфонов в 2020 году, пишет Би-би-си.
В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.