Внесение в США в черный список чревато для Huawei потерей бизнеса на Западе

Для Huawei ограничение чревато тем, что мобильная операционная система Android на ее устройствах перестанет обновляться.

Кроме того, на новые телефоны корпорации нельзя будет установить популярные приложения от Google, такие, например, как Google Play (YouTube), а также пользоваться обновленными поисковыми системами.

В краткосрочной перспективе это может нанести очень серьезный ущерб бизнесу Huawei на Западе.

Как отмечают эксперты, покупатели смартфонов не захотят иметь телефон на Android, у которого нет доступа к Google Play Store, виртуальному помощнику или обновлениям безопасности.

Такой шаг Google может ударить также по амбициям Huawei обогнать Samsung и стать самым продаваемым брендом смартфонов в 2020 году, пишет Би-би-си.