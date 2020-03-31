Власти Туркменистана запретили слово ”коронавирус”

Государственным средствам массовой информации не разрешается использовать это слово, его также удаляют из информационных буклетов по вопросам здравоохранения, который распространяют в школах, больницах и на рабочих местах, передает Turkmenistan Chronicle, одно из немногих независимых СМИ, чей сайт заблокирован внутри страны.

По сообщениям журналистов, людей арестовывают за ношение масок и за простые разговоры о коронавирусе на улицах Ашхабада, на автобусных остановках или в очередях возле магазинов.

Глава отделения ”Репортеров без границ” по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила, что этим запретом власти Туркменистана ”оправдали свою репутацию”. По ее словам, отрицание информации о коронавирусе не только ставит под угрозу безопасность граждан Туркменистана, но и ”усиливает авторитаризм, установленный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым”.

В Туркменистане по официальным данным пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. В марте Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал гражданам защищаться от вирусов народным средством — дымом гармалы, напоминает "Коммерсант".

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!