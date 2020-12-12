12.12.2020, 10:10

Власти США одобрили использование вакцины Pfizer. Трамп пообещал начать массовую вакцинацию в течение суток

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Власти США одобрили использование вакцины Pfizer. Трамп пообещал начать массовую вакцинацию в течение суток
VIA REUTERS

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) одобрило использование вакцины от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech, пишет Медуза.

Вакцинироваться смогут американцы в возрасте от 16 лет. До конца этого года, сообщает Reuters, планируется сделать прививки 2,9 миллиона человек; приоритет при вакцинации будет отдаваться людям из групп риска — медицинским работникам и пожилым людям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввод первой дозы вакцины состоится ”менее чем через 24 часа”.

США пострадали от коронавируса больше, чем какая-либо другая страна мира. С начала пандемии болезнь была выявлена у 16,3 миллиона американцев; 302 тысячи из них умерли.

Первой страной в мире, одобрившей вакцину Pfizer/BioNTech, 2 декабря стала Великобритания. Фактическая вакцинация началась там 8 ноября.

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