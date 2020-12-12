Власти США одобрили использование вакцины Pfizer. Трамп пообещал начать массовую вакцинацию в течение суток

Вакцинироваться смогут американцы в возрасте от 16 лет. До конца этого года, сообщает Reuters, планируется сделать прививки 2,9 миллиона человек; приоритет при вакцинации будет отдаваться людям из групп риска — медицинским работникам и пожилым людям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ввод первой дозы вакцины состоится ”менее чем через 24 часа”.
США пострадали от коронавируса больше, чем какая-либо другая страна мира. С начала пандемии болезнь была выявлена у 16,3 миллиона американцев; 302 тысячи из них умерли.
Первой страной в мире, одобрившей вакцину Pfizer/BioNTech, 2 декабря стала Великобритания. Фактическая вакцинация началась там 8 ноября.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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