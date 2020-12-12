Власти США одобрили использование вакцины Pfizer. Трамп пообещал начать массовую вакцинацию в течение суток

Вакцинироваться смогут американцы в возрасте от 16 лет. До конца этого года, сообщает Reuters, планируется сделать прививки 2,9 миллиона человек; приоритет при вакцинации будет отдаваться людям из групп риска — медицинским работникам и пожилым людям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввод первой дозы вакцины состоится ”менее чем через 24 часа”.

США пострадали от коронавируса больше, чем какая-либо другая страна мира. С начала пандемии болезнь была выявлена у 16,3 миллиона американцев; 302 тысячи из них умерли.

Первой страной в мире, одобрившей вакцину Pfizer/BioNTech, 2 декабря стала Великобритания. Фактическая вакцинация началась там 8 ноября.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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