Власти Польши запретили российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны

Правительство Польши не дало согласия на вход российского парусника "Седов" с курсантами на борту в польские территориальные воды. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, пишет ТАСС.
"Решение премьера отрицательное", — сказала она. "Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — цитирует слова пресс-секретаря Польское агентство печати.
Ранее власти Эстонии отказались впустить российский парусник в свои территориальные воды, объяснив это решение тем, что на его борту находятся курсанты из Керчи. Как заявили в эстонском МИД, выдача разрешения на вход судна в территориальные воды противоречила бы политике непризнания воссоединения Крыма с Россией. Посольство РФ в Эстонии расценило этот запрет как "недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москвупрезидента Эстонии".
После решения эстонских властей барк планировал отправиться в польский порт в городе Гдыня, чтобы пополнить запасы топлива, продовольствия и воды.
Барк "Седов" вышел в первый учебный рейс навигации 2019 года из порта города Светлый под Калининградом 6 апреля. На его борту — 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства. Юбилейный, сотый по счету, рейс парусника будет самым коротким из трех рейсов в нынешней навигации, он завершится 2 мая в порту Калининграда.