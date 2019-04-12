Власти Польши запретили российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны

"Решение премьера отрицательное", — сказала она. "Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — цитирует слова пресс-секретаря Польское агентство печати.

Ранее власти Эстонии отказались впустить российский парусник в свои территориальные воды, объяснив это решение тем, что на его борту находятся курсанты из Керчи. Как заявили в эстонском МИД, выдача разрешения на вход судна в территориальные воды противоречила бы политике непризнания воссоединения Крыма с Россией. Посольство РФ в Эстонии расценило этот запрет как "недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии".

После решения эстонских властей барк планировал отправиться в польский порт в городе Гдыня, чтобы пополнить запасы топлива, продовольствия и воды.