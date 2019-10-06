Власти Нидерландов не хотят, чтобы страну называли "Голландия"
Власти Нидерландов собираются отказаться от слова "Голландия" как синонима официального названия государства.
Власти Нидерландов собираются отказаться от слова "Голландия" как синонима официального названия государства.
Как сообщили в пятницу, 4 октября, британские газеты The Guardian и The Telegraph, власти Нидерландов разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию, направленную на создание образа "открытой и инновационной страны", а также стимулирование экспорта и туризма.
Соответствующая концепция будет представлена уже в конце 2019 года при поддержке правительства, туристической индустрии и частного бизнеса. "Было заключено соглашение о предпочтительном употреблении официального названия страны - Нидерланды, - цитирует The Telegraph пресс-секретаря нидерландского МИДа.
Именно это название, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.
Как пишет The Guardian, правительство "хочет убрать фокус международного внимания с тех особенностей национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется страна, таких, как культура употребления наркотиков в рекреационных целях и Квартал красных фонарей в Амстердаме.
Кроме прочего, создание нового имиджа должно способствовать повышению популярности у туристов провинций, менее известных, чем столичный регион. В мае 2019 года Нидерландское бюро по туризму и конгрессам (NBTC) заявило, что собирается притормозить продвижение Амстердама, мотивируя это тем, что количество туристов, желающих посетить столицу, можетоказаться слишком большим.
Голландия - область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. Именно в области Голландия находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага. В XVI-XVII веках это была наиболее развитая в промышленном отношении область, с которой впоследствии стали ассоциировать все государство.
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