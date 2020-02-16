Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ми Фэн заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса начали действовать, передает агентство Reuters.
Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ми Фэн заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса начали действовать, передает агентство Reuters.
Ми Фэн отметил, что увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, способствует минимизации случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии.
Так, по словам представителя, доля тяжелобольных коронавирусом в стране за несколько недель сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
Кроме того, власти отмечают снижение роста числа новых случаев заражения в провинции.
В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения, из них 1843 - в провинции Хубэй.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных в КНР составило 68 500 человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
В 3 года ей пришили отрезанные косилкой ступни: как живет Раса
Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы останоков
Чем рискуют пенсионеры, которые не спешат снимать деньги с карт