Власти Грузии помогут гостиницам в связи с отсутствием туристов из России

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение помочь владельцам небольших гостиниц в аджарском городе Кобулети. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение было принято после встречи министра Натия Турнава с отельерами.

Суть помощи заключается в том, что государство поможет с погашением кредитов для тех гостиниц, которые этим летом столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения потока российских туристов после введенных Москвой ограничений.

Государство пообещало вносить до 80%, если кредит владельцы гостиниц брали в национальной валюте и до 70%, если речь идет о займе в иностранной валюте.

Речь идет не о всех гостиницах в Кобулети, а лишь о небольших отелях с количеством номеров не больше 20. На помощь смогут рассчитывать лишь те владельцы гостиниц, которые брали деньги на расширение или ремонт на период после 30 июня. Также сумма кредита не должна превышать $100 тыс., или €80 тыс.

Российско-грузинские отношения ухудшились в конце июня, когда оппозиция устроила в Тбилиси и других городах страны акции протеста, на которых звучали антироссийские лозунги. В связи с нестабильной обстановкой президент Владимир Путин принял решение с 8 июля ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией.