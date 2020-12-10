Власти Франции вводят по всей стране комендантский час

Власти Франции вводят с 15 декабря комендантский час в связи с эпидемической ситуацией. Премьер-министр Жан Кастекс в телеобращении к стране заявил, что режим ограничения будет действовать с 20:00, передает ТАСС.
"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00", - сказал Кастекс. По словам выступившего также главы МВД Жеральда Дарманена, комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00 мск). Одновременно с этим, однако, с 15 декабря снимается ограничение на перемещение и оно становится возможным по всей территории страны.
Комендантский час не будет отменен в стране в новогоднюю ночь. Однако он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря. Как и ранее, Жан Кастекс повторил рекомендацию населению максимально ограничить число участников праздничных застолий, которые не должны превышать 6 человек. Более того, в предшествующие праздникам пять дней французам рекомендовано "ограничить контакты с другими людьми".
"Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения", - добавил Кастекс. Премьер напомнил "о резком усилении темпов эпидемии" в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции он отнес низкие зимние температуры, приведя данные относительно более низких темпов эпидемии в более теплых регионах страны.
Сроки сдвигаются
Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, "если позволит ситуация", откроются 7 января. "Нам было трудно принять такое решение", - сказал премьер-министр.
В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров и стадионов, спортклубов. В то же время премьер заверил, что "все меры финансовой поддержки различных заведений будет сохранены".
"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - сказал премьер. Он отметил, что "вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе". "Показатели сейчас замерли на одном уровне, <...> но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни", - отметил Кастекс.
Он признал, что показатель в 5 тыс. инфицированных, до которого власти намеревались улучшить ситуацию, не достигнут. "Мы не смогли побороть эту вторую волную эпидемии и достичь лимита в 5 тыс. новых ежедневных случаев инфицирования", - сказал Кастекс.
Власти рекомендуют дистанционную работу. Университеты не получают разрешения возобновить работу в аудиториях - занятия будут в онлайн режиме.
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