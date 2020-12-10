Власти Франции вводят по всей стране комендантский час

"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00", - сказал Кастекс. По словам выступившего также главы МВД Жеральда Дарманена, комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00 мск). Одновременно с этим, однако, с 15 декабря снимается ограничение на перемещение и оно становится возможным по всей территории страны.

Комендантский час не будет отменен в стране в новогоднюю ночь. Однако он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря. Как и ранее, Жан Кастекс повторил рекомендацию населению максимально ограничить число участников праздничных застолий, которые не должны превышать 6 человек. Более того, в предшествующие праздникам пять дней французам рекомендовано "ограничить контакты с другими людьми".

"Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения", - добавил Кастекс. Премьер напомнил "о резком усилении темпов эпидемии" в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции он отнес низкие зимние температуры, приведя данные относительно более низких темпов эпидемии в более теплых регионах страны.

Сроки сдвигаются

Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, "если позволит ситуация", откроются 7 января. "Нам было трудно принять такое решение", - сказал премьер-министр.

В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров и стадионов, спортклубов. В то же время премьер заверил, что "все меры финансовой поддержки различных заведений будет сохранены".

"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - сказал премьер. Он отметил, что "вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе". "Показатели сейчас замерли на одном уровне, <...> но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни", - отметил Кастекс.