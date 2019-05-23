Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере после опроса

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", — полагает губернатор.

Как сообщалось, по данным ВЦИОМ, опубликованным в среду, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.

Вообще против строительства храма выступают 18% жителей города. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере "при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан".

"На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", — говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

Опрос был проведен 16-20 мая среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огораживающий место предполагаемой стройки.