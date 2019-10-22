Власти Чехии заявили о раскрытии сети российских шпионов

По его словам, в задачи разоблаченной сети входило осуществление хакерских атак на цели в Чехии и партнерских странах. Чешская спецслужба предполагает, что за ней стояла российская ФСБ, а финансировало посольство РФ в Праге, пишет DW.

Коуделка отметил, что шпионская сеть являлась частью целой системы, которую Москва создала в ряде европейских стран. О каких именно странах идет речь, глава контрразведки не уточнил.

Ранее о разоблачении шпионов рассказал журнал Respekt, по информации которого, российские агенты создали компьютерные фирмы, которые использовали для прикрытия. При этом, указывает издание, многие из подозреваемых смогли без особых трудностей, возможно за взятки, получить чешское гражданство.

Михал Коуделка предупредил также о растущей разведывательной деятельности Китая.