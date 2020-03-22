Власти Британии предписали полутора миллиону человек находиться 3 месяца в изоляции

Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью "самоизоляции".
"Эти люди должны оставаться дома, чтобы защитить нашу государственную систему здравоохранения и спасти жизни", - заявил госсекретарь по коммунальным делам Роберт Дженрик.
Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.
Для них будет создана специальная горячая линия и организована доставка продовольствия и медикаментов на дом. Власти подчеркнули, что таким гражданам нельзя ходить за покупками, гулять на воздухе или путешествовать.
В Великобритании, по последним данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано уже более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 234 - с летальным исходом. Эксперты опасаются, что эта страна может пострадать от коронавируса даже больше, чем Италия - лидер в Европе по заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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