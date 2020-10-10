Власти Беларуси позволили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за 134 дня

”Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня”, — сообщается в телеграме Тихановской.

Во время беседы они говорили о детях и содержании Сергея Тихановского в тюрьме, рассказал ”Радио Свобода” советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Тихановский призвал супругу ”быть жестче” и продолжать встречаться с мировыми лидерами. Вячорка считает, что во время разговора рядом с Тихановским кто-то был.

В телеграм-канале Тихановской опубликовали выдержки из ее беседы с мужем (см. выше).

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Во время предвыборной кампании его арестовали по нескольким уголовным делам, после этого кандидатом решила стать его жена, Светлана Тихановская.

Тихановская на выборах президента Беларуси заняла, по данным ЦИК страны, второе место с результатом 10%. Она и ее штаб не признали итоги голосования, настаивая, что Тихановская заняла первое место.

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