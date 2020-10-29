Власти Беларуси ограничили въезд в страну из Польши, Литвы и Украины

В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Онколог назвал главного врага рака
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Никола Влашич: «Мы сами виноваты в случившемся»