Власти Беларуси ограничила въезд в страну из Польши, Литвы и Украины

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

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