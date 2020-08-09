Власти Афганистана освободят 400 талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани подпишет указ об освобождении особо опасных талибов, пишет DW.
Президент Афганистана Ашраф Гани подпишет указ об освобождении особо опасных талибов, пишет DW.
На чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга) в Кабуле решено освободить 400 находящихся в тюрьмах страны сторонников радикально-исламского движения "Талибан", чтобы сделать возможным проведение внутриафганских переговоров. Соответствующий указ президент Афганистана Ашраф Гани издаст в течение воскресенья, 9 августа, сообщил он в тот же день, выступая перед более чем 3 тысячами членов Лойя джирги.
Одновременно Гани призвал руководство талибов принять обращение Лойя джирги об установлении перемирия между ними и правительственными силами. В свою очередь председатель Лойя джирги Абдулла Абдулла заявил, что Кабул находится "на пороге мирных переговоров".
До сих пор власти в Кабуле отказывались освободить из тюрем талибов, которые, по их данным, совершили тяжкие уголовные преступления. Несколько дней назал Гани заявил, что не имеет полномочий отпускать на свободу боевиков и что это решение должна принять Лойя джирга.
Освобождение 400 талибов, считающихся Кабулом особенно опасными, называется решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" об урегулировании длящегося 19 лет конфликта на Гиндукуше.
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