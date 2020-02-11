Владимир Зеленский сменил главу своей администрации

Андрей Богдан уволен с поста главы офиса президента Украины. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ во вторник, 11 февраля. Преемником Богдана назначен бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.

Уроженец Львова Андрей Богдан руководил офисом президента Украины с 25 июня 2019 года и отвечал среди прочего за правовые и внешнеполитические вопросы. В августе 2019 года Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке. Президент уточнил, что не подписывал заявление.

Богдан — бывший адвокат олигарха Коломойского

Богдан играл важную роль в предвыборной кампании Зеленского. До назначения на пост главы Офиса президента он являлся личным адвокатом украинского миллиардера Игоря Коломойского.

Ранее Андрей Богдан получил должность в правительстве Николая Азарова после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Сначала Богдан был заместителем начальника Кабинета министров, а затем уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. После бегства Януковича Богдана уволили, а осенью 2014 года должность уполномоченного подпала под действие закона об очищении власти.