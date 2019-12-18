Владимир Зеленский решил изменить статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.
Согласно текущему тексту высшего закона государства, город ”обладает” ”специальным статусом” вместе с Киевом.
Депутат от ”Оппозиционной платформы — За жизнь” Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала ”112 Украина”, что члены партии не намерены поддерживать данную инициативу украинского лидера. Он добавил, что власти Украины ”не надеются увидеть Севастополь украинским”.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума. Международное сообщество не признает результаты референдума и считает процесс присоединения Крыма аннексией.
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