18.12.2019, 08:32

Владимир Зеленский решил изменить статус Севастополя


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Владимир Зеленский решил изменить статус Севастополя
AFP

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.

Согласно текущему тексту высшего закона государства, город ”обладает” ”специальным статусом” вместе с Киевом.

Депутат от ”Оппозиционной платформы — За жизнь” Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала ”112 Украина”, что члены партии не намерены поддерживать данную инициативу украинского лидера. Он добавил, что власти Украины ”не надеются увидеть Севастополь украинским”.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума. Международное сообщество не признает результаты референдума и считает процесс присоединения Крыма аннексией.

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