24.07.2019, 13:43

Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко

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rus.delfi.ee
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Boxing. Battle for WBA championship title
Boxing. Battle for WBA championship titleFoto: Vladimir Astapkovich, RIA Novosti

Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко.

Данное обращение было направлено министру кабинета министров Украины Александру Саенко.

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