Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко.
Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко.
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